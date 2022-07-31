Апатия во время войны: причины возникновения и как себе помочь в этом – рассказала психолог

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"Апатия – это состояние, когда человек вроде бы ничего не чувствует, когда нет ни интереса к чему-то, ни сил, ни мотивации. К сожалению, во время войны это состояние распространенное, и оно является нормой в нашей ненормальной реальности. Но важно, если это состояние длится дольше 2 недель, то это уже может быть симптомом депрессии или других заболеваний. Тогда нужно обязательно обращаться к специалисту – психологу, психотерапевту или психиатру – чтобы предотвратить развитие более серьезных заболеваний", – рассказывает Клюшниченко.

Психолог отмечает, что главная причина апатии – разочарование. Когда человек возлагал на что-то ожидание и этого не произошло. Также она может возникать в результате постоянных стрессов. Вот почему сейчас это актуально для многих.

Чтобы распознать у себя апатию, следует обратить внимание на следующие критерии:

- постоянное чувство усталости, нет сил уже с утра;

- отсутствует концентрация, совсем тяжело делать обыденные дела;

- начинают возникать проблемы с запоминанием;

- могут возникать проблемы со сном и питанием;

– замкнутость, нежелание общаться с другими.

"Поскольку часто апатия возникает из-за стресса, то прежде всего нужно избавить себя хотя бы на время от этого стресса. Для этого следует обязательно делать информационный детокс. Также очень важно физическое здоровье, поэтому здоровый сон и прогулки на свежем воздухе, или любой спорт, будет шагом для того, чтобы избавиться от этого состояния. Организм должен быть сильным, чтобы справиться с тем психологическим напряжением, которое происходит. Думаю, сюда будет уместно добавить и питание. Кроме того, очень важно мечтать. Находить новые смыслы. Благодаря мечтам можно снова начать радоваться и иметь мотивацию двигаться дальше", – советует психолог.

Она добавляет, что можно попробовать вести дневник, это помогает самостоятельно и экологически человеку освободиться от негатива, который находится внутри. Также стоит позволить себе то, что доставляет удовольствие. Вспомнить о привычках, которые радовали раньше: общение, вкусный кофе, посещение любимых мест, что угодно, что раньше давало ощущение радости.