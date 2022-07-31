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Апатія під час війни: причини виникнення та як собі допомогти в цьому – розповіла психолог

Апатія під час війни: причини виникнення та як собі допомогти в цьому – розповіла психолог

Київ • УНН

 • 1226774 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Апатія зараз, в умовах війни, для багатьох українців знайомий стан. Про те, як собі зарадити в цьому та в яких випадках варто звертатися до спеціаліста, розповіла в коментарі УНН психолог Катерина Клюшніченко.

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"Апатія – це стан, коли людина начебто нічого не відчуває, коли немає ні інтересу до чогось, ні сил, ні мотивації. На жаль, під час війни цей стан розповсюджений, і він є нормою в нашій ненормальній реальності. Але важливо, якщо цей стан триває довше, ніж 2 тижні, то це вже може бути симптомом депресії чи інших захворювань. Тоді потрібно обов’язково звертатися до спеціаліста – психолога, психотерапевта чи психіатра – аби запобігти розвитку більш серйозних захворювань", – розповідає Клюшніченко.

Психолог зазначає, що головна причина апатії – розчарування. Коли людина покладала на щось очікування і цього не відбулося. Також вона може виникати в результаті постійних стресів. Ось чому зараз це актуально для багатьох.

Щоб розпізнати в себе апатію, варто звернути увагу на наступні критерії:

- постійне відчуття втоми, немає сил вже зранку;

- відсутня концентрація, дуже важко робити звичайні справи;

- починають виникати проблеми із запам’ятовуванням;

- можуть виникати проблеми зі сном і харчуванням;

- замкнутість, небажання спілкуватися з іншими.

"Оскільки часто апатія виникає через стрес, то перш за все потрібно позбавити себе хоча б на деякий час від цього стресу. Для цього варто обов’язково робити інформаційний детокс. Також дуже важливе фізичне здоров'я, і тому здоровий сон та прогулянки на свіжому повітрі, чи будь-який спорт, буде кроком для того, щоб позбутися цього стану. Організм має бути сильним, аби впоратися з тією психологічною напругою, яка відбувається. Думаю, сюди буде доречно додати й харчування. Крім того, дуже важливо мріяти. Знаходити нові сенси. Завдяки мріям можна знову почати радіти і мати мотивацію рухатись далі", – радить психолог.

Вона додає, що можна спробувати вести щоденник, це допомагає самостійно і екологічно людині звільнитися від негативу, який знаходиться всередині. Також варто дозволити собі те, що приносить задоволення. Згадати про звички, які радували раніше: спілкування, смачна кава, відвідування улюблених місць, будь-що, що раніше давало відчуття радості.

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