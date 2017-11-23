Аналитики: саммит Восточного партнерства не оправдает ожиданий Киева по перспективе членства в ЕС

"Пятый саммит Восточного партнерства состоится в Брюсселе 24 ноября. Эта программа, которая работает с 2009 года, сегодня по-разному воспринимается каждой из трех стран-участниц (Беларусь, Украина и Молдова), которые граничат с ЕС. Разные столицы также имеют разные ожидания от предстоящего саммита и будущего Восточного партнерства", - говорится в материале.

"Киев настаивает на разработке новых, амбициозных целей программы, и прежде всего стремится получить четкие гарантии перспективы членства, в то время как Минск, который не стремится присоединиться к европейским структурам, видит Восточное партнерство как практический инструмент для развития своих отношений с ЕС", - пишут аналитики.

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Между тем, как отмечается, правительство в Кишиневе, которое широко критиковали ЕС и государства-члены за отсутствие реформ, и "которое полностью подчинено олигархической системе", в первую очередь пытается использовать саммит в Брюсселе для улучшения своего международного имиджа и укрепления тех элементов сотрудничества с ЕС, которые "дают Молдове (и ее политическим элитам) измеримую финансовую выгоду".

Указано, что с начала Восточного партнерства отношение Украины к этой инициативе неоднозначно.

"С одной стороны, эта инициатива рассматривалась как новый инструмент двустороннего сотрудничества, который принес бы Киеву конкретные выгоды: Соглашение о свободной торговле и визовою либерализацию. С другой стороны, многие политики в Киеве критиковали Восточное партнерство за то, что оно не предлагало Украине перспективы членства в ЕС, а также за размещение Киева в группе с такими государствами, как Беларусь или Азербайджан, чьи амбиции относительно сотрудничества с ЕС намного более скромные", - сказано в материале.

Отмечается, что "Революция достоинства и последующая аннексия Крыма Россией и войны с этой страной на Донбассе радикально изменили социальные настроения в Украине до самых проевропейских в ​​истории страны".

В материале отмечается также, что после подписания Соглашения об ассоциации и визовой либерализации - достижения до сих пор наиболее важной цели в отношениях с ЕС "сопровождалось требованиями Киева относительно формулировки нового, еще более амбициозного обещания - перспективы полноправного членства в ЕС".

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"Правительство и народ Украины по-прежнему считают членство в ЕС одной из важнейших внешнеполитических задач страны. В то же время, однако, отсутствие новой, амбициозной программы от Брюсселя для Украины вызвало скептицизм по отношению к ЕС и снижение его авторитета в Украине. Этот процесс начался уже в 2015 году, когда ЕС согласился временно отложить применение Соглашения о ЗСТ из-за необоснованных опасений России", - указано в материале.

Как сообщается, еще одна "явная неудача" в отношениях между ЕС и Украиной была отмечена в 2016 году, когда Брюссель отложил выполнение своих обязательств из-за референдума в Нидерландах, а также из-за необходимости введения так называемого механизма приостановки до отмены виз, вместе с продолжающийся дискуссией о сохранении санкций против России.

"Образ ЕС в Украине также пострадал из-за кризисов, которые переживает сам ЕС: миграция, Brexit и т.д. В результате Украина переживает своего рода "усталость ЕС", рост критики и скептицизма по отношению к ЕС, что приводит к стремлению укрепить двусторонние отношения с отдельными государствами-членами ЕС, особенно Германией, в ущерб отношений с институтами ЕС", - говорится в материале.

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Также сообщается, что Киев также был разочарован ограниченным влиянием Соглашения о ЗСТ на торговлю товарами между Украиной и ЕС (в основном в отношении украинского экспорта).

Эксперты напомнили, что в апреле 2014 года Брюссель представил автономные торговые меры для Украины; это снижает таможенные пошлины на украинские товары в соответствии с Соглашения о ЗСТ при сохранении украинских таможенных пошлин на товары ЕС. Этот шаг, как отмечается, был задуман как форма поддержки Киева в условиях обострения экономического кризиса. Автономные торговые мер и Соглашение о ЗСТ привели к тому, что ЕС стал крупнейшим торговым партнером Украины (доля ЕС в экспорте выросла с 26% в 2013 году до 37% в 2016 году, а импорт - с 35% до 44%). Однако в реальном выражении общая торговля резко упала (с 43,8 млрд долл. США в 2013 году до 30,4 млрд долл. США в 2016 году), заявили аналитики.

"В соответствии с Соглашением о ЗСТ, пошлины на большинство товаров были снижены до нуля... Тарифные квоты были введены для 36 групп товаров; после истечения срока их действия Украина может продолжать экспортировать эти товары, но должна уплатить полную сумму таможенной пошлины. Тарифные квоты покрывают товары, которые считаются особенно чувствительными в ЕС. Не случайно некоторые из них включают продукты, в которых Украина действительно конкурентоспособна (например, пшеница и мясо птицы). Попытки Киева расширить тарифные квоты до сих пор имели очень ограниченные результаты", - пишут эксперты.

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"После начала войны с Россией в Украине наблюдается явление, в результате которого власти переоценивают свое значение для Европы, как страны, которая борется с Россией, чтобы защитить европейские ценности. Это сделало Украину более требовательной и распространило мнение о том, что ЕС требует слишком много от Украины в связи с выгодами, которые она может предложить. Большая напористость Украины в отношении ЕС также обусловлена стабилизацией макроэкономической ситуации в этой стране. В этом контексте отсутствие перспектив вступления Украины в ЕС, зафиксированное в заявлении по результатам саммита Восточного партнерства, а также отсутствие поддержки со стороны ЕС в отношении так называемого плана Маршалла (инициированного Литвой), означает, что саммит не будет принят в Украине как успех. Появились неофициальные сообщения о том, что Украина может даже отказаться подписывать декларацию саммита Восточного партнерства, который состоится в Брюсселе 24 ноября, из-за отсутствия каких-либо заявлений о перспективах расширения ЕС на восток", - указали аналитики.

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По их мнению, не похоже, что саммит в Брюсселе приведет к каким-либо прорывным решениям для трех соседних государств.

"Также почти наверняка его выводы не будут оправдывать ожидания Беларуси, Украины или Молдовы. Киев, несомненно, будет разочарован провалом относительно предложения перспективы членства в ЕС, а также отсутствием поддержки со стороны ЕС литовского плана Маршалла для Украины. Беларусь также, вероятно, будет подчеркивать отсутствие каких-либо ощутимых экономических выгод от участия в программе, подчеркнув при этом необходимость начать переговоры по соглашению, регулирующему общие отношения страны с ЕС. Между тем, Молдова, скорее всего, будет очень сдержанно оценивать результаты саммита, чтобы не подвергать себя еще большей критике со стороны ЕС и его государств-членов из-за ситуации в стране и ее симулирования реформ. Несмотря на это, правительства всех трех стран будут использовать саммит для своих программ внутри своих стран, чтобы подчеркнуть их важность на международной арене", - говорится в материале.