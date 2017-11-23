Аналитики: саммит Восточного партнерства не оправдает ожиданий Киева по перспективе членства в ЕС

ukru
Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 19891 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 35121 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103642 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111818 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 133148 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107120 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108597 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113269 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117457 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123217 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп планирует восстановить жесткие санкции на экспорт иранской нефти

Трамп планирует восстановить жесткие санкции на экспорт иранской нефти

11 марта, 01:49 • 85849 просмотра
В рф заявили о массовой атаке БПЛА на москву

В рф заявили о массовой атаке БПЛА на москву

11 марта, 02:13 • 93452 просмотра
Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

11 марта, 04:46 • 108698 просмотра
"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

05:39 • 77533 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

06:38 • 99992 просмотра
публикации
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

06:38 • 99987 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

06:00 • 103641 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 112886 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 133147 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 132390 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 101046 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 108803 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 110164 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 115843 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 203172 просмотра
Актуальное
Аналитики: саммит Восточного партнерства не оправдает ожиданий Киева по перспективе членства в ЕС

Аналитики: саммит Восточного партнерства не оправдает ожиданий Киева по перспективе членства в ЕС

Киев  •  УНН

 • 24505 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Польские аналитики считают, что по результатам саммита Восточного партнерства Киев будет разочарован отсутствием предложения относительно перспективы членства в ЕС. Об этом говорится в аналитическом материале Камила Клишински, Тадеуша Ивански и Камила Цалуса, опубликованного Центром восточных исследований имени Марка Карпа в Варшаве, передает УНН.

"Пятый саммит Восточного партнерства состоится в Брюсселе 24 ноября. Эта программа, которая работает с 2009 года, сегодня по-разному воспринимается каждой из трех стран-участниц (Беларусь, Украина и Молдова), которые граничат с ЕС. Разные столицы также имеют разные ожидания от предстоящего саммита и будущего Восточного партнерства", - говорится в материале.

"Киев настаивает на разработке новых, амбициозных целей программы, и прежде всего стремится получить четкие гарантии перспективы членства, в то время как Минск, который не стремится присоединиться к европейским структурам, видит Восточное партнерство как практический инструмент для развития своих отношений с ЕС", - пишут аналитики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт рассказал, чего ожидать от Брюссельского саммита Восточного партнерства

Между тем, как отмечается, правительство в Кишиневе, которое широко критиковали ЕС и государства-члены за отсутствие реформ, и "которое полностью подчинено олигархической системе", в первую очередь пытается использовать саммит в Брюсселе для улучшения своего международного имиджа и укрепления тех элементов сотрудничества с ЕС, которые "дают Молдове (и ее политическим элитам) измеримую финансовую выгоду".

Указано, что с начала Восточного партнерства отношение Украины к этой инициативе неоднозначно.

"С одной стороны, эта инициатива рассматривалась как новый инструмент двустороннего сотрудничества, который принес бы Киеву конкретные выгоды: Соглашение о свободной торговле и визовою либерализацию. С другой стороны, многие политики в Киеве критиковали Восточное партнерство за то, что оно не предлагало Украине перспективы членства в ЕС, а также за размещение Киева в группе с такими государствами, как Беларусь или Азербайджан, чьи амбиции относительно сотрудничества с ЕС намного более скромные", - сказано в материале.

Отмечается, что "Революция достоинства и последующая аннексия Крыма Россией и войны с этой страной на Донбассе радикально изменили социальные настроения в Украине до самых проевропейских в ​​истории страны".

В материале отмечается также, что после подписания Соглашения об ассоциации и визовой либерализации - достижения до сих пор наиболее важной цели в отношениях с ЕС "сопровождалось требованиями Киева относительно формулировки нового, еще более амбициозного обещания - перспективы полноправного членства в ЕС".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Климкин считает, что отношения Украины с ЕС не будут оставаться лишь в рамках Восточного партнерства

"Правительство и народ Украины по-прежнему считают членство в ЕС одной из важнейших внешнеполитических задач страны. В то же время, однако, отсутствие новой, амбициозной программы от Брюсселя для Украины вызвало скептицизм по отношению к ЕС и снижение его авторитета в Украине. Этот процесс начался уже в 2015 году, когда ЕС согласился временно отложить применение Соглашения о ЗСТ из-за необоснованных опасений России", - указано в материале.

Как сообщается, еще одна "явная неудача" в отношениях между ЕС и Украиной была отмечена в 2016 году, когда Брюссель отложил выполнение своих обязательств из-за референдума в Нидерландах, а также из-за необходимости введения так называемого механизма приостановки до отмены виз, вместе с продолжающийся дискуссией о сохранении санкций против России.

"Образ ЕС в Украине также пострадал из-за кризисов, которые переживает сам ЕС: миграция, Brexit и т.д. В результате Украина переживает своего рода "усталость ЕС", рост критики и скептицизма по отношению к ЕС, что приводит к стремлению укрепить двусторонние отношения с отдельными государствами-членами ЕС, особенно Германией, в ущерб отношений с институтами ЕС", - говорится в материале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЕС прокомментировали затягивание согласования декларации саммита Восточного партнерства

Также сообщается, что Киев также был разочарован ограниченным влиянием Соглашения о ЗСТ на торговлю товарами между Украиной и ЕС (в основном в отношении украинского экспорта).

Эксперты напомнили, что в апреле 2014 года Брюссель представил автономные торговые меры для Украины; это снижает таможенные пошлины на украинские товары в соответствии с Соглашения о ЗСТ при сохранении украинских таможенных пошлин на товары ЕС. Этот шаг, как отмечается, был задуман как форма поддержки Киева в условиях обострения экономического кризиса. Автономные торговые мер и Соглашение о ЗСТ привели к тому, что ЕС стал крупнейшим торговым партнером Украины (доля ЕС в экспорте выросла с 26% в 2013 году до 37% в 2016 году, а импорт - с 35% до 44%). Однако в реальном выражении общая торговля резко упала (с 43,8 млрд долл. США в 2013 году до 30,4 млрд долл. США в 2016 году), заявили аналитики.

"В соответствии с Соглашением о ЗСТ, пошлины на большинство товаров были снижены до нуля... Тарифные квоты были введены для 36 групп товаров; после истечения срока их действия Украина может продолжать экспортировать эти товары, но должна уплатить полную сумму таможенной пошлины. Тарифные квоты покрывают товары, которые считаются особенно чувствительными в ЕС. Не случайно некоторые из них включают продукты, в которых Украина действительно конкурентоспособна (например, пшеница и мясо птицы). Попытки Киева расширить тарифные квоты до сих пор имели очень ограниченные результаты", - пишут эксперты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина ожидает на саммите Восточного партнерства расширения финансирования и инвестиций

"После начала войны с Россией в Украине наблюдается явление, в результате которого власти переоценивают свое значение для Европы, как страны, которая борется с Россией, чтобы защитить европейские ценности. Это сделало Украину более требовательной и распространило мнение о том, что ЕС требует слишком много от Украины в связи с выгодами, которые она может предложить. Большая напористость Украины в отношении ЕС также обусловлена стабилизацией макроэкономической ситуации в этой стране. В этом контексте отсутствие перспектив вступления Украины в ЕС, зафиксированное в заявлении по результатам саммита Восточного партнерства, а также отсутствие поддержки со стороны ЕС в отношении так называемого плана Маршалла (инициированного Литвой), означает, что саммит не будет принят в Украине как успех. Появились неофициальные сообщения о том, что Украина может даже отказаться подписывать декларацию саммита Восточного партнерства, который состоится в Брюсселе 24 ноября, из-за отсутствия каких-либо заявлений о перспективах расширения ЕС на восток", - указали аналитики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко на саммите Восточного партнерства определит новые рубежи на пути в ЕС

По их мнению, не похоже, что саммит в Брюсселе приведет к каким-либо прорывным решениям для трех соседних государств.

"Также почти наверняка его выводы не будут оправдывать ожидания Беларуси, Украины или Молдовы. Киев, несомненно, будет разочарован провалом относительно предложения перспективы членства в ЕС, а также отсутствием поддержки со стороны ЕС литовского плана Маршалла для Украины. Беларусь также, вероятно, будет подчеркивать отсутствие каких-либо ощутимых экономических выгод от участия в программе, подчеркнув при этом необходимость начать переговоры по соглашению, регулирующему общие отношения страны с ЕС. Между тем, Молдова, скорее всего, будет очень сдержанно оценивать результаты саммита, чтобы не подвергать себя еще большей критике со стороны ЕС и его государств-членов из-за ситуации в стране и ее симулирования реформ. Несмотря на это, правительства всех трех стран будут использовать саммит для своих программ внутри своих стран, чтобы подчеркнуть их важность на международной арене", - говорится в материале.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы