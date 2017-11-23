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Аналітики: саміт Східного партнерства не виправдає очікувань Києва щодо перспективи членства в ЄС

Аналітики: саміт Східного партнерства не виправдає очікувань Києва щодо перспективи членства в ЄС

Київ • УНН

 • 24519 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Польські аналітики вважають, що за результатами саміту Східного партнерства Київ буде розчарований відсутністю пропозиції щодо перспективи членства в ЄС. Про це йдеться в аналітичному матеріалі Каміла Клішинські, Тадеуша Іванські і Каміла Цалуса, опублікованого Центром східних досліджень імені Марка Карпа у Варшаві, передає УНН.

"П'ятий саміт Східного партнерства відбудеться у Брюсселі 24 листопада. Ця програма, яка працює з 2009 року, сьогодні по-різному сприймається кожною з трьох країн-учасниць (Білорусь, Україна і Молдова), які межують з ЄС. Різні столиці також мають різні очікування від майбутнього саміту і майбутнього Східного партнерства", - йдеться в матеріалі.

"Київ наполягає на розробці нових, амбітних цілей програми, і перш за все прагне отримати чіткі гарантії перспективи членства, в той час як Мінськ, який не прагне приєднатися до європейських структур, бачить Східне партнерство як практичний інструмент для розвитку своїх відносин з ЄС", - пишуть аналітики.

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Тим часом, як наголошується, уряд в Кишиневі, який широко критикували ЄС і держави-члени за відсутність реформ, і який "повністю підпорядкований олігархічній системі", в першу чергу намагається використовувати саміт в Брюсселі для поліпшення свого міжнародного іміджу і зміцнення тих елементів співпраці з ЄС, які "дають Молдові (і її політичним елітам) фінансову вигоду, яку можна виміряти".

Зазначено, що з початку Східного партнерства ставлення України до цієї ініціативи неоднозначне.

"З одного боку, ця ініціатива розглядалася як новий інструмент двосторонньої співпраці, який приніс би Києву конкретні вигоди: Угода про вільну торгівлю та візова лібералізація. З іншого боку, багато політиків в Києві критикували Східне партнерство за те, що воно не пропонувало Україні перспективи членства в ЄС, а також за розміщення Києва в групі з такими державами, як Білорусь чи Азербайджан, чиї амбіції щодо співпраці з ЄС набагато скромніші", - сказано в матеріалі.

Відзначається, що "Революція гідності і подальша анексія Криму Росією і війна з цією країною на Донбасі радикально змінили соціальні настрої в Україні до найбільш проєвропейських в історії країни".

У матеріалі зазначається також, що після підписання Угоди про асоціацію і візової лібералізації - досягнення досі найбільш важливої ​​мети у відносинах з ЄС "супроводжувалося вимогами Києва щодо формулювання нової, ще більш амбітної обіцянки - перспективи повноправного членства в ЄС".

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"Уряд і народ України, як і раніше, вважають членство в ЄС одним з найважливіших зовнішньополітичних завдань країни. У той же час, однак, відсутність нової, амбітної програми від Брюсселя для України викликала скептицизм щодо ЄС і зниження його авторитету в Україні. Цей процес почався вже в 2015 році, коли ЄС погодився тимчасово відкласти застосування Угоди про ЗВТ через необґрунтовані побоювання Росії", - зазначено в матеріалі.

Як повідомляється, ще одна "явна невдача" у відносинах між ЄС і Україною була відзначена в 2016 році, коли Брюссель відклав виконання своїх зобов'язань через референдум в Нідерландах, а також через необхідність введення так званого механізму призупинення до скасування віз, разом з триваючою дискусією про збереження санкцій проти Росії.

"Образ ЄС в Україні також постраждав через кризи, які переживає сам ЄС: міграція, Brexit і т.д. У результаті Україна переживає свого роду "втому ЄС", зростання критики і скептицизму щодо ЄС, що призводить до прагнення зміцнити двосторонні відносини з окремими державами-членами ЄС, особливо Німеччиною, на шкоду відносинам з інституціями ЄС", - йдеться в матеріалі.

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Також повідомляється, що Київ також був розчарований обмеженим впливом Угоди про ЗВТ на торгівлю товарами між Україною та ЄС (в основному щодо українського експорту).

Експерти нагадали, що в квітні 2014 року Брюссель представив автономні торговельні заходи для України; це знижує мита на українські товари відповідно до Угоди про ЗВТ при збереженні українських митних зборів на товари ЄС. Цей крок, як зазначається, був задуманий як форма підтримки Києва в умовах загострення економічної кризи. Автономні торговельні заходи і Угода про ЗВТ привели до того, що ЄС став найбільшим торговим партнером України (частка ЄС в експорті зросла з 26% в 2013 році до 37% в 2016 році, а імпорт - з 35% до 44%). Однак в реальному вираженні загальна торгівля різко впала (з 43,8 млрд дол. США у 2013 році до 30,4 млрд дол. США у 2016 році), заявили аналітики.

"Відповідно до Угоди про ЗВТ, мита на більшість товарів були знижені до нуля ... Тарифні квоти були введені для 36 груп товарів; після закінчення терміну їх дії Україна може продовжувати експортувати ці товари, але повинна сплатити повну суму мита. Тарифні квоти покривають товари, які вважаються особливо чутливими у ЄС. Не випадково деякі з них включають продукти, в яких Україна дійсно конкурентоспроможна (наприклад, пшениця і м'ясо птиці). Спроби Києва розширити тарифні квоти досі мали дуже обмежені результати", - пишуть експерти.

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"Після початку війни з Росією в Україні спостерігається явище, в результаті якого влада переоцінює своє значення для Європи, як країни, яка бореться з Росією, щоб захистити європейські цінності. Це зробило Україну більш вимогливою і розповсюдило думку про те, що ЄС вимагає занадто багато від України в зв'язку з вигодами, які вона може запропонувати. Велика напористість України щодо ЄС також обумовлена ​​стабілізацією макроекономічної ситуації в цій країні. У цьому контексті відсутність перспектив вступу України в ЄС, зафіксована в заяві за результатами саміту Східного партнерства, а також відсутність підтримки з боку ЄС щодо так званого плану Маршалла (ініційованого Литвою), означає, що саміт не буде прийнятий в Україні як успіх. З'явилися неофіційні повідомлення про те, що Україна може навіть відмовитися підписувати декларацію саміту Східного партнерства, який відбудеться в Брюсселі 24 листопада, через відсутність будь-яких заяв про перспективи розширення ЄС на схід", - вказали аналітики.

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На їхню думку, не схоже, що саміт в Брюсселі призведе до яких-небудь проривних рішень для трьох сусідніх держав.

"Також майже напевно його висновки не виправдають очікування Білорусі, України чи Молдови. Київ, без сумніву, буде розчарований провалом щодо пропозиції перспективи членства в ЄС, а також відсутністю підтримки з боку ЄС литовського плану Маршалла для України. Білорусь також, ймовірно, буде підкреслювати відсутність будь-яких відчутних економічних вигод від участі в програмі, підкресливши при цьому необхідність почати переговори щодо угоди, що регулює загальні відносини країни з ЄС. Тим часом, Молдова, швидше за все, буде дуже стримано оцінювати результати саміту, щоб не наражатися на ще більшу критику з боку ЄС та його держав-членів через ситуацію в країні і її симулювання реформ. Незважаючи на це, уряди всіх трьох країн будуть використовувати саміт для своїх програм всередині своїх країн, щоб підкреслити їх важливість на міжнародній арені", - йдеться в матеріалі.

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