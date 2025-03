Актер Дэниел Крейг получил звезду на голливудской Аллее славы

Детали

Звезду открыли 6 октября возле Голливудского бульвара 7007, в честь кодового номера Бонда. В нескольких метрах от звезды Крейга расположена звезда его предшественника в роли суперагента — Роджера Мура.

"Я благодарю вас от всего сердца... Я никогда не думал, что скажу это, но для меня большая честь ходить по Голливуду. Если счастье измеряется компанией, которую мы составляем, то то, что я стою на этом тротуаре, окруженный всеми этими легендами, делает меня очень счастливым человеком. Поэтому очень вас благодарю", — сказал Крейг перед открытием звезды.

#JamesBond star Daniel Craig's star was revealed tonight on the Hollywood Walk of Fame https://t.co/e6f0Q96Yiy pic.twitter.com/sB9vLM0FLF

- Variety (@Variety) October 7, 2021

Добавим

Звезды на Аллее славы ежегодно предоставляет Голливудская торговая палата на основании сотен заявок. Получатели также платят спонсорский взнос в размере 50 тысяч долларов, за которые оплачивают создание, установку их звезды и обслуживание достопримечательности.

