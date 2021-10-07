Актор Деніел Крейг отримав зірку на голлівудській Алеї слави
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Британський актор Деніел Крейг, який зіграв суперагента Джеймса Бонда, отримав зірку на Алеї слави у Голлівуді. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.
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Зірку відкрили 6 жовтня біля Голлівудського бульвару 7007, на честь кодового номера Бонда. За кілька метрів від зірки Крейга розташована зірка його попередника в ролі суперагента — Роджера Мура.
"Я дякую вам від щирого серця... Я ніколи не думав, що скажу це, але для мене велика честь ходити по Голлівуду. Якщо щастя вимірюється компанією, яку ми складаємо, то те, що я стою на цьому тротуарі, оточений усіма цими легендами, робить мене дуже щасливою людиною. Тому дуже вам дякую", — сказав Крейг перед відкриттям зірки.
#JamesBond star Daniel Craig's star was revealed tonight on the Hollywood Walk of Fame https://t.co/e6f0Q96Yiy pic.twitter.com/sB9vLM0FLF— Variety (@Variety) October 7, 2021
Додамо
Зірки на Алеї слави щорічно надає Голлівудська торгова палата на підставі сотень заявок. Одержувачі також платять спонсорський внесок у розмірі 50 тисяч доларів, за які оплачують створення, встановлення їхньої зірки та обслуговування памʼятки.
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