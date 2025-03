Актор Деніел Крейг отримав зірку на голлівудській Алеї слави

Деталі

Зірку відкрили 6 жовтня біля Голлівудського бульвару 7007, на честь кодового номера Бонда. За кілька метрів від зірки Крейга розташована зірка його попередника в ролі суперагента — Роджера Мура.

"Я дякую вам від щирого серця... Я ніколи не думав, що скажу це, але для мене велика честь ходити по Голлівуду. Якщо щастя вимірюється компанією, яку ми складаємо, то те, що я стою на цьому тротуарі, оточений усіма цими легендами, робить мене дуже щасливою людиною. Тому дуже вам дякую", — сказав Крейг перед відкриттям зірки.

#JamesBond star Daniel Craig's star was revealed tonight on the Hollywood Walk of Fame https://t.co/e6f0Q96Yiy pic.twitter.com/sB9vLM0FLF

— Variety (@Variety) October 7, 2021

Додамо

Зірки на Алеї слави щорічно надає Голлівудська торгова палата на підставі сотень заявок. Одержувачі також платять спонсорський внесок у розмірі 50 тисяч доларів, за які оплачують створення, встановлення їхньої зірки та обслуговування памʼятки.

