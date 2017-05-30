Активисты сорвали сессию облсовета во Львове
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 30 мая. УНН. Сегодня во Львове местные активисты ворвались в сессионный зал областного совета, где проходила сессия, сообщает корреспондент УНН.
Около тридцати активистов выломали двери, зашли в середину зала и забросали помещение сессионного зала дымовыми шашками.
Председатель облсовета Александр Ганущин закрыл сессию. Активисты остаются в сессионном зале.
Напомним, активисты Хмельницкой блокировали грузовики с львовским мусором.