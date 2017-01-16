Активисты вбивали гвозди в одесские дерева
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 16 января. УНН. Одесские активисты провели шипование деревьев в парке под Приморским бульваром. Об этом на своей странице в Facebook сообщил инициатор акции Демьян Ганул, передает УНН.
По его мнению, такой радикальный способ защиты деревьев от вырубки поможет их сохранить.
"Сегодня был продуктивный день, мы отстояли свою активную жизненную позицию, открыли проход по "Лунному парку", зашиповали деревья (определенное количество). Удивили представители полиции своим адекватным поведением, мне даже на минутку показалось что они нас поддерживают", - написал Д.Ганул.
Напомним, шипование деревьев - один из способов противодействия вырубки деревьев. Фактически, шипование деревьев - это вбивание длинных железных или керамических гвоздей в ствол дерева под разными углами. Дорогие автоматические пилы или бензопилы, а в некоторых случаях даже лесопилы, при столкновении с такими гвоздями легко ломаются, чем вырубка таких деревьев перестает быть экономически оправданной.