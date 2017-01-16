Активісти позабивали цвяхи в одеські дерева

На його думку, такий радикальний спосіб захисту дерев від вирубки допоможе їх зберегти.

“Сьогодні був продуктивний день, ми відстояли свою активну життєву позицію, відкрили прохід по „місячному парку“ , зашипували дерева (певну кількість). Здивували представники поліції зі своєю адекватною поведінкою, мені навіть на хвилинку здалось що вони нас підтримують”, — написав Д.Ганул.

Нагадаємо, шипування дерев — один із радикальних способів протидії вирубці дерев. Фактично, шипування дерев — це вбивання довгих залізних або керамічних цвяхів в стовбур дерева під різними кутами. Дорогі автоматичні пили або бензопили, а в деяких випадках навіть лісопилки, при зіткненні з такими цвяхами легко ламаються, чому вирубування таких дерев перестає бути економічно виправданим.