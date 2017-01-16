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Активісти позабивали цвяхи в одеські дерева

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 16 січня. УНН. Одеські активісти шипували дерева в парку під Приморським бульваром. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив ініціатор акцїї Дем’ян Ганул, передає УНН.

На його думку, такий радикальний спосіб захисту дерев від вирубки допоможе їх зберегти.

“Сьогодні був продуктивний день, ми відстояли свою активну життєву позицію, відкрили прохід по „місячному парку“ , зашипували дерева (певну кількість). Здивували представники поліції зі своєю адекватною поведінкою, мені навіть на хвилинку здалось що вони нас підтримують”, — написав Д.Ганул.

Нагадаємо, шипування дерев — один із радикальних способів протидії вирубці дерев. Фактично, шипування дерев — це вбивання довгих залізних або керамічних цвяхів в стовбур дерева під різними кутами. Дорогі автоматичні пили або бензопили, а в деяких випадках навіть лісопилки, при зіткненні з такими цвяхами легко ламаються, чому вирубування таких дерев перестає бути економічно виправданим.

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