Активисты у НАБУ требуют отставки главы НБУ В.Гонтаревой

"Мы считаем, что В.Гонтарева не справляется с обязанностями главы НБУ. Почему у нас в стране такой курс валюты Почему вкладчики банков-банкротов остались ни с чем? Вопросов больше, чем ответов. Думаю, что отставка Гонтаревой - это первый шаг к решению проблем ", - отметил участник акции Олег Дорошенко.

Также, по словам активистов, они планируют передать председателю Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику заявление "о совершении преступления высшими должностными лицами Национального банка Украины".