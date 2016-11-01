Активисты у НАБУ требуют отставки главы НБУ В.Гонтаревой
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Вкладчики банков-банкротов устроили акцию возле Национального антикоррупционного бюро с требованием отставки председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, передает корреспондент УНН.
"Мы считаем, что В.Гонтарева не справляется с обязанностями главы НБУ. Почему у нас в стране такой курс валюты Почему вкладчики банков-банкротов остались ни с чем? Вопросов больше, чем ответов. Думаю, что отставка Гонтаревой - это первый шаг к решению проблем ", - отметил участник акции Олег Дорошенко.
Также, по словам активистов, они планируют передать председателю Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику заявление "о совершении преступления высшими должностными лицами Национального банка Украины".