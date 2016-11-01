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15 марта, 19:03 • 113885 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 162825 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135709 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128380 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111725 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104884 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101024 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Активисты у НАБУ требуют отставки главы НБУ В.Гонтаревой

Активисты у НАБУ требуют отставки главы НБУ В.Гонтаревой

Киев • УНН

 • 13605 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Вкладчики банков-банкротов устроили акцию возле Национального антикоррупционного бюро с требованием отставки председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, передает корреспондент УНН.

"Мы считаем, что В.Гонтарева не справляется с обязанностями главы НБУ. Почему у нас в стране такой курс валюты Почему вкладчики банков-банкротов остались ни с чем? Вопросов больше, чем ответов. Думаю, что отставка Гонтаревой - это первый шаг к решению проблем ", - отметил участник акции Олег Дорошенко.

Также, по словам активистов, они планируют передать председателю Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику заявление "о совершении преступления высшими должностными лицами Национального банка Украины".

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