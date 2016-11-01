Активісти біля НАБУ вимагають відставки голови НБУ В.Гонтаревої
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Вкладники банків-банкрутів влаштували акцію біля Національного антикорупційного бюро з вимогою відставки голови Національного банку України Валерії Гонтаревої, передає кореспондент УНН.
"Ми вважаємо, що В.Гонтарева не справляється з обов'язками голови НБУ. Чому у нас в країні такий курс валюти? Чому вкладники банків-банкрутів залишилися ні з чим? Запитань більше, ніж відповідей. Гадаю, що відставка Гонтаревої - це перший крок до вирішення проблем", - зазначив учасник акції Олег Дорошенко.
Також за словами активістів, вони планують передати голові Національного антикорупційного бюро України Артему Ситнику заяву "про вчинення злочину вищими посадовими особами Національного банку України".