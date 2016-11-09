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Африканец Т.Мчуну станет следующим соперником боксера А.Усика

Африканец Т.Мчуну станет следующим соперником боксера А.Усика

Киев • УНН

 • 8715 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Инглвуде (штат Калифорния, США) 17 декабря на арене "Форум" чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе украинец Александр Усик (10-0, 9 КО) проведет первую защиту титула. Об этом сообщает промоутерская компания братьев Кличко "K2 Promotions", передает УНН.

Соперником уроженца Крыма выступит известный южноафриканский тяжеловес Табисо Мчуну. Этот поединок, как и бой Хопкинс - Смит, будет транслировать телеканал "HBO".

"С промоутером Мчуну Кэти Дува (" Main Events ") мы согласовали основные условия соглашения, сейчас мы ожидаем официальную санкцию WBO. Считается, что дебют Усика в США должен быть именно таким - на телеканале "НВО" и с достойным соперником. Уверен, что уже к концу 2017 года Америка будет гудеть от Усика и мы приложим к этому все усилия ", - отметил промоутер А.Усика Александр Красюк.

Отмечается, что Т.Мчуну 28 лет, боксирует в стойке левши. На счету южноафриканца 17 побед в 19 поединках, 11 из которых нокаутом, титулы чемпиона ЮАР, чемпиона NABF, interim WBA Pan African и другие. В свое время боксировал с такими серьезными представителями тяжелого веса, как Илунга Макабэ, Эдди Чемберс. В поединке с Чемберсом одержал сенсационную победу единогласным решением судей.

Напомним, что титул чемпиона мира по версии WBO А.Усик завоевал в сентябре этого года в поединке с поляком Кшиштофом Гловацким, и таким образом, побил рекорд Эвандера Холифилда, став чемпионом мира в десятом поединке.

Украинские Национальные Новости

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