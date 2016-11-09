Африканець Т.Мчуну стане наступним суперником боксера О.Усика
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. В Інглвуді (штат Каліфорнія, США) 17 грудня на арені "Форум" чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі українець Олександр Усик (10-0, 9 КО) проведе перший захист титулу. Про це повідомляє промоутерська компанія братів Кличків "K2 Promotions", передає УНН.
Суперником уродженця Криму виступить відомий південноафриканський важкоатлет Табісо Мчуну. Цей поєдинок, як і бій Хопкінс — Сміт, транслюватиме телеканал “HBO”.
“З промоутером Мчуну Кеті Дува („Main Events“) ми погодили основні умови в угоді, зараз ми очікуємо на офіційну санкцію WBO. Вважається, що дебют Усика в США повинен бути саме таким — на телеканалі „НВО“ і з гідним суперником. Упевнений, що вже до кінця 2017 Америка буде гудіти від Усика і ми докладемо до цього всіх зусиль”, — зазначив промоутер О.Усика Олександр Красюк.
Зазначається, що Т.Мчуну 28 років, боксує в стійці шульги. На рахунку південноафриканця 17 перемог в 19 поєдинках, 11 з яких нокаутом, титули чемпіона ПАР, чемпіона NABF, interim WBA Pan African та інші. Свого часу боксував з такими серйозними представниками важкої ваги, як Ілунга Макабе, Едді Чемберс. У поєдинку з Чемберсом здобув сенсаційну перемогу одноголосним рішенням суддів.
Нагадаємо, що титул чемпіона світу за версією WBO О.Усик завоював у вересні цього року в поєдинку з поляком Кшиштофом Гловацьки, і таким чином, побив рекорд Евандера Холіфілда, ставши чемпіоном світу в десятому поєдинку.