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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111837 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122540 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114072 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120052 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 125281 просмотра

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5 марта, 17:33 • 150870 просмотра

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5 марта, 16:07 • 150482 просмотра

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Адвокат "крымских дезертиров": в возможном обмене с Украиной удерживаемыми лицами примут участие 12 россиян

Адвокат "крымских дезертиров": в возможном обмене с Украиной удерживаемыми лицами примут участие 12 россиян

Киев  •  УНН

 • 10038 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Возможный обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной затронет 12 граждан РФ. Об этом в четверг заявил адвокат россиян Валентин Рыбин в комментарии федеральном телевидению РФ, пишет УНН.

“В данном случае идет речь о тех гражданах Российской Федерации, которые либо причастны к событиям на юго-востоке Украины, либо были задержаны, как Максим Одинцов и Александр Баранов, по обвинению в государственной измене. Поэтому мы говорим о том, что в возможном обмене примет участие 12 граждан Российской Федерации”, — сказал он в эфире телеканала “Россия-24”. Помимо Одинцова и Баранова среди возможных участников обмена юрист назвал Евгения Мефедова, Игоря Кимаковского и Руслана Беджиева, которые проходят обвиняемыми “по политически мотивированным уголовным производствам”. На вопрос об общем числе задержанных в Украине россиян, адвокат ответил: “Информации такой точно нет, мы говорим о сотнях людей”.

Говоря о возможной дате обмена, юрист сообщил: “Пока не известно, каждый раз затягивается. Когда будет обмен, сказать достаточно тяжело”.

Он также отметил, что Украина “пока еще не выполнила” все юридические формальности, необходимые для обмена. “Я хочу отметить, что Украина не все юридические формальности пока еще выполнила. В данном случае у нас пока нет в Украине указа о помиловании тех граждан Российской Федерации... Поэтому сказать, когда будет обмен, достаточно тяжело”, — пояснил адвокат.

Как стало известно ранее, адвокат Валентин Рыбин сообщил в комментарии УНН, что возникла определенная пауза касательно указа Владимира Зеленского о помиловании на который ждут россияне, которых планируют обменять с Украиной.

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