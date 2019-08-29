Адвокат "кримських дезертирів": у можливому обміні з Україною утримуваними особами візьмуть участь 12 росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Можливий обмін утримуваними особами між Росією і Україною торкнеться 12 громадян РФ. Про це в четвер заявив адвокат Валентин Рибін в коментарі федеральному телебаченню РФ, пише УНН.
“В даному випадку йдеться про тих громадян Російської Федерації, які або причетні до подій на південному сході України, або були затримані, як Максим Одинцов і Олександр Баранов, за звинуваченням у державній зраді. Тому ми говоримо про те, що у можливому обміні візьме участь 12 громадян Російської Федерації ”, - сказав він в ефірі телеканалу “Росія-24”. Крім Одинцова і Баранова серед можливих учасників обміну юрист назвав Євгена Мефьодова, Ігоря Кімаковского і Руслана Беджієва, які проходять обвинуваченими “у політично вмотивованих кримінальних провадженнях”. На питання про загальну кількість затриманих в Україні росіян, адвокат відповів: “Інформації такої точно немає, ми говоримо про сотні людей”.
Говорячи про можливу дату обміну, юрист повідомив: “Поки не відомо, кожен раз затягується. Коли буде обмін, сказати досить важко”.
Він також зазначив, що Україна “поки що не виконала” всі юридичні формальності, необхідні для обміну. “Я хочу відзначити, що Україна не всі юридичні формальності поки ще виконала. У даному випадку у нас поки немає в Україні указу про помилування тих громадян Російської Федерації... Тому сказати, коли буде обмін, досить важко”, — пояснив адвокат.
Як стало відомо раніше, адвокат Валентин Рибін повідомив у коментарі УНН, що виникла певна пауза щодо указу Володимира Зеленського про помилування на який чекають росіяни, яких планують обміняти з Україною.