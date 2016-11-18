А.Рева 90% коммунальных расходов субсидиантов государство берет на себя
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Большую часть коммунальных расходов семьи - до 90%, государство берет на себя. Об этом сегодня в Верховной Раде Украины во время "Часа вопросов к правительству" заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
По словам А.Ревы, украинские семьи, которые обратились за правительственной скидкой в оплате жилищно-коммунальных услуг - субсидией, платят за потребленные газ, тепло, электроэнергию и воду не более 10% своего совокупного месячного дохода, по Украине средний показатель составляет 9,97 %.
"Это означает, что большую часть коммунальных расходов семьи - до 90% - государство берет на себя. Личный процент платежа людей в среднем в Украине не превышает 10%. Это существенная экономия семейного бюджета и действенный "защитный" механизм от государства в переходный период развития украинской экономики", - отметил А.Рева.
При этом, А.Рева добавил, что правительственной программой жилищных субсидий уже воспользовалось более шести миллионов украинских домохозяйств.
"Средний размер правительственной помощи в уплате жилищно-коммунальных услуг составляет 1864 грн. В некоторых эта сумма превышает 2000 грн. Все зависит от совокупного дохода семьи, чем меньшие доходы имеет семья, тем ниже будут ее расходы на коммунальные услуги и большей ее поддержка со стороны государства", - добавил А.Рева.
Как сообщал УНН, по данным Минсоцполитики, субсидии предназначены 6 миллионам домохозяйств.