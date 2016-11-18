А.Рева: 90% комунальних витрат субсидіантів держава бере на себе
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Більшу частину комунальних витрат сім’ї — до 90% , держава бере на себе. Про це сьогодні у Верховній Раді України під час “Години запитань до Уряду” заявив Міністр соціальної політики Андрій Рева, передає УНН з посиланням на прес-службу Кабміну.
За словами А.Реви, українські родини, які звернулися за урядовою знижкою у сплаті житлово-комунальних послуг — субсидією, сплачують за спожиті газ, тепло, електроенергію і воду не більше 10% свого сукупного місячного доходу, по Україні середній показник становить 9,97%.
“Це означає, що більшу частину комунальних витрат сім’ї — до 90% — держава бере на себе. Особистий відсоток платежу людей в середньому в Україні не перевищує 10%. Це суттєва економія родинного бюджету і дієвий „захисний“ механізм від держави в перехідний період розвитку української економіки”, — зазначив А.Рева.
При цьому, А.Рева додав, що урядовою програмою житлових субсидій вже скористалося більш як шість мільйонів українських домогосподарств.
“Середній розмір урядової допомоги у сплаті житлово-комунальних послуг становить 1 864 грн. У декого ця сума перевищує 2 000 грн. Все залежить від сукупного доходу сім’ї, що менші доходи має родина, то нижчими будуть її витрати на комунальні послуги і більшою її підтримка з боку держави”, — додав А.Рева.
Як повідомляв УНН, за даними Мінсоцполітики, субсидії призначені 6 мільйонам домогосподарств.