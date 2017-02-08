А.Парубий предлагает обязать депутатов выступать на заседаниях на украинском языке
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий внес на рассмотрение парламента проект закона о внесении изменения в действующий закон "Об основах государственной языковой политики" в части, касающейся языка ведения заседаний Верховной Рады. Соответствующий документ № 6059 "О внесении изменения в статью 2 Регламента Верховной Рады Украины" зарегистрирован на сайте парламента, передает УНН.
Как отмечает "112 Украина", А.Парубий предлагает заменить абзац: "Заседание Верховной Рады Украины, ее комитетов и комиссий ведутся на государственном языке. Оратор может выступать на другом языке. Перевод его выступления на государственный язык, в случае необходимости, обеспечивает Аппарат Верховной Рады Украины .
Председатель парламента предлагает следующую редакцию статьи: "Заседание Верховной Рады Украины, ее комитетов и комиссий ведутся на государственном языке. Перевод выступлений глав иностранных государств, глав парламентов иностранных государств, глав дипломатических представительств иностранных государств, других официальных лиц иностранных государств и официальных лиц международных организаций на государственном языке, в случае необходимости, обеспечивает Аппарат Верховной Рады Украины".
Таким образом, в случае введения такой нормы все народные депутаты будут обязаны выступать на государственном языке.
Как сообщал УНН, В.Горбулин заявил, что принятие закона о государственном языке не решит языковую проблему.