А.Парубий предлагает обязать депутатов выступать на заседаниях на украинском языке

Как отмечает "112 Украина", А.Парубий предлагает заменить абзац: "Заседание Верховной Рады Украины, ее комитетов и комиссий ведутся на государственном языке. Оратор может выступать на другом языке. Перевод его выступления на государственный язык, в случае необходимости, обеспечивает Аппарат Верховной Рады Украины .

Председатель парламента предлагает следующую редакцию статьи: "Заседание Верховной Рады Украины, ее комитетов и комиссий ведутся на государственном языке. Перевод выступлений глав иностранных государств, глав парламентов иностранных государств, глав дипломатических представительств иностранных государств, других официальных лиц иностранных государств и официальных лиц международных организаций на государственном языке, в случае необходимости, обеспечивает Аппарат Верховной Рады Украины".

Таким образом, в случае введения такой нормы все народные депутаты будут обязаны выступать на государственном языке.

Как сообщал УНН, В.Горбулин заявил, что принятие закона о государственном языке не решит языковую проблему.