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А.Хуг предупредил об угрозе химического загрязнения на Донбассе

А.Хуг предупредил об угрозе химического загрязнения на Донбассе

Киев • УНН

 • 10495 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг предупредил об угрозе химического загрязнения на Донбассе, передает УНН со ссылкой на официальную страницу СММ ОБСЕ в Twitter.

"Хранилище химических отходов фенольного завода в населенном пункте Новгородское зажато между позициями сторон всего лишь в 400 метрах друг от друга. В худшем случае вся Донецкая область может быть загрязнена ", - говорится в сообщении.

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По словам А.Хуга, который накануне посетил ряд населенных пунктов на линии соприкосновения в Донбассе, сторонам конфликта необходимо прекратить огонь и отвести вооружения на этой территории.

Как сообщал УНН, заместитель председателя СММ ОБСЕ призвал открыть дороги в оккупированном Донбассе.

(1/2) Hug: Chem waste storage of phenol plant in gvt-ctrl Novhorodske caught between positions of sides only 400m apart

- OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 22 января 2017 г.

(2/2) Hug: In worst case scenario, entire the Donetsk region could be polluted - ceasefire and disengagement needed in this area!

- OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 22 января 2017 г.

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