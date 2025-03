А.Хуг предупредил об угрозе химического загрязнения на Донбассе

"Хранилище химических отходов фенольного завода в населенном пункте Новгородское зажато между позициями сторон всего лишь в 400 метрах друг от друга. В худшем случае вся Донецкая область может быть загрязнена ", - говорится в сообщении.

По словам А.Хуга, который накануне посетил ряд населенных пунктов на линии соприкосновения в Донбассе, сторонам конфликта необходимо прекратить огонь и отвести вооружения на этой территории.

Как сообщал УНН, заместитель председателя СММ ОБСЕ призвал открыть дороги в оккупированном Донбассе.

