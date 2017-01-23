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А.Хуг попередив про загрозу хімічного забруднення на Донбасі

А.Хуг попередив про загрозу хімічного забруднення на Донбасі

Київ • УНН

 • 10496 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Александр Хуг попередив про загрозу хімічного забруднення на Донбасі, передає УНН з посиланням на офіційну сторінку СММ ОБСЄ в Twitter.

“Сховище хімічних відходів фенольного заводу в населеному пункті Новгородське затиснуте між позиціями сторін всього лише в 400 метрах один від одного. У гіршому випадку вся Донецька область може бути забруднена,” — йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: А.Хуг повідомив, яким чином може бути вирішене питання збройної місії ОБСЄ для України

За словами А.Хуга, який напередодні відвідав ряд населених пунктів на лінії зіткнення в Донбасі, сторонам конфлікту необхідно припинити вогонь і відвести озброєння на цій території.

Як повідомляв УНН, заступник голови СММ ОБСЄ закликав відкрити дороги в опупованому Донбасі.

(1/2) Hug: Chem waste storage of phenol plant in gvt-ctrl Novhorodske caught between positions of sides only 400m apart

— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 22 января 2017 г.

(2/2) Hug: In worst case scenario, entire the Donetsk region could be polluted — ceasefire and disengagement needed in this area!

— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 22 января 2017 г.

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