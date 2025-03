А.Хуг попередив про загрозу хімічного забруднення на Донбасі

“Сховище хімічних відходів фенольного заводу в населеному пункті Новгородське затиснуте між позиціями сторін всього лише в 400 метрах один від одного. У гіршому випадку вся Донецька область може бути забруднена,” — йдеться в повідомленні.

За словами А.Хуга, який напередодні відвідав ряд населених пунктів на лінії зіткнення в Донбасі, сторонам конфлікту необхідно припинити вогонь і відвести озброєння на цій території.

