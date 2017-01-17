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А.Аваков: в течение прошлого года во въезде в Украину было отказано 28 тыс. лицам

А.Аваков: в течение прошлого года во въезде в Украину было отказано 28 тыс. лицам

Киев • УНН

 • 7418 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. В течение 2016 года было отказано во въезде на территорию Украины 28 тыс. лицам. Об этом написал на своей странице в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.

"Почти 28 000 человек оказались такими, что им было отказано во въезде в Украину. 473 человека намеревались пересечь нашу границу по поддельным документам, 8855 по недействительным, 98 искателей приключений пытались попасть в страну по чужим удостоверениями личности, а 495 - совсем без документов", - сказал он.

При этом, подчеркнул министр, подразделения ГПСУ отреагировали почти на 9000 сообщений по линии Международной организации уголовной полиции, из них реализовали более 2 тысяч сообщений о лицах и транспортных средствах, которые находились в розыске.

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