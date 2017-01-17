А.Аваков: протягом минулого року у в’їзді в Україну було відмовлено 28 тис. осіб

“Майже 28 тисяч осіб виявились такими, що їм було відмовлено у в’їзді в Україну. 473 особи мали намір перетнути наш кордон за підробленими документами, 8855 за недійсними, 98 шукачів пригод намагались потрапити до країни за чужими посвідченнями особи, а 495 — зовсім без документів”, — сказав він.

При цьому, наголосив міністр, підрозділи ДПСУ відреагували майже на 9 тисяч повідомлень по лінії Міжнародної організації кримінальної поліції, з них реалізували більш 2 тисяч повідомлень щодо осіб і транспортних засобів, які перебували в розшуку.