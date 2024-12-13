190-я гуманитарная миссия БФ молодежной инициативы «Надежда» Валерия Дубиля на Запорожское и Донецкое направления

ukenru
Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
13:15 • 41771 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Эксклюзив
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
12:20 • 100477 просмотра

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Эксклюзив
Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства
12:17 • 76670 просмотра

Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства

Эксклюзив
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
 • 108069 просмотра

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

Эксклюзив
Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт
 • 118326 просмотра

Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт

Эксклюзив
На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции
 • 129072 просмотра

На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции

Эксклюзив
Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины
 • 131964 просмотра

Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины

Эксклюзив
Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта
 • 135135 просмотра

Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта

Эксклюзив
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
 • 203504 просмотра

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Эксклюзив
Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%
 • 150505 просмотра

Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Ведьмак 4" или уже лучше сказать ведьмачка? Разработчики показали трейлер к игре

"Ведьмак 4" или уже лучше сказать ведьмачка? Разработчики показали трейлер к игре

 • 92732 просмотра
Брайан Остин Грин прокомментировал разрыв Меган Фокс и MGK: «Надо повзрослеть»

Брайан Остин Грин прокомментировал разрыв Меган Фокс и MGK: «Надо повзрослеть»

 • 97813 просмотра
В США нашли неизданные записи Майкла Джексона

В США нашли неизданные записи Майкла Джексона

 • 85127 просмотра
Мечта, ставшая реальностью: индийский чемпион мира по шахматам поблагодарил Магнуса Карлсена

Мечта, ставшая реальностью: индийский чемпион мира по шахматам поблагодарил Магнуса Карлсена

 • 56104 просмотра
20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

13:47 • 47198 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

15:04 • 36732 просмотра
20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

13:47 • 47198 просмотра
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
Эксклюзив

12:20 • 100477 просмотра
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
Эксклюзив

 • 108069 просмотра
Глава АРМА Дума жалуется на нехватку персонала, но не справляется даже с текущим штатом

Глава АРМА Дума жалуется на нехватку персонала, но не справляется даже с текущим штатом

 • 130117 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

17:05 • 5009 просмотра
Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

15:13 • 13724 просмотра
Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

15:12 • 13637 просмотра
"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

13:26 • 19860 просмотра
Мечта, ставшая реальностью: индийский чемпион мира по шахматам поблагодарил Магнуса Карлсена

Мечта, ставшая реальностью: индийский чемпион мира по шахматам поблагодарил Магнуса Карлсена

 • 56104 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

190-я гуманитарная миссия БФ молодежной инициативы «Надежда» Валерия Дубиля на Запорожское и Донецкое направления

190-я гуманитарная миссия БФ молодежной инициативы «Надежда» Валерия Дубиля на Запорожское и Донецкое направления

Киев  •  УНН

 • 199 просмотра

Read in English

Команда БФ «Надежда» во главе с Валерием Дубилем доставила военным ВСУ на передовой необходимое оборудование. Среди переданного - РЭБы с системой охлаждения, зарядные станции, старлинки и витаминные комплексы.

Ореховское, Запорожское, Кураховское, Купянское, Лиманское, Славянское, Донецкое направления - команда волонтеров Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда» во главе с Валерием Дубилем передала Волкам Да Винчи, военным 30-й отдельной механизированной бригады, которые стоят на первой линии обороны Купянска, а также военным из других боевых подразделений ВСУ все необходимое. В частности, мощные РЭБы с иммерсионной системой охлаждения, которые спасают жизни, зарядные станции, старлинки, витаминные комплексы и другое, передает УНН.

«На Ореховском направлении Силы обороны отбили две атаки российских военных вблизи Новоданиловки, еще несколько штурмов - на Запорожском участке фронта в районе Новодаровки. Наши защитники нуждаются в поддержке - мы помогаем, как можем», - сказал председатель наблюдательного совета БФ „Надежда“, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.

Он отметил, что с волонтерами оперативно решили ехать с помощью в Запорожье.

Image

«Запорожье постоянно под обстрелами. Есть смерти и тяжелые травмы среди гражданских. Когда мы узнали об очередной трагедии - сразу же выехали в больницы с медицинским грузом и к защитникам области», - добавил он.

Валерий Дубиль подчеркнул, что действия рф - это реальный терроризм, которому нет прощения.

Image

«За эти 2 дня командировки с командой благотворителей мы доставили помощь еще и в больницы Днепра, в частности, им. Продолжаем прилагать все усилия для приближения нашей победы! Я благодарю мою семью и всех партнеров за поддержку - «УкрАвиаКосТех» и Владлена Никитина, EDG group Святослава Нечипоренко и Игоря Кучеренко, «Дойч фарм» и Дмитрия Никитина, Анатолия Шкрибляка, Евгения Довбни, ПК «Пожмашина» и всех, кто бок о бок борется за свободу и независимость Украины. Вместе - к победе», - сказал он.

Узнайте больше: nadia-fund.com

Следите в Instagram: www.instagram.com/nadia_fund

Присоединяйтесь к сообществу в Facebook: www.facebook.com/nadia.fund

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
dneprДнепр
verkhovna-radaВерховная Рада
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
zaporozheЗапорожье