190-я гуманитарная миссия БФ молодежной инициативы «Надежда» Валерия Дубиля на Запорожское и Донецкое направления

Ореховское, Запорожское, Кураховское, Купянское, Лиманское, Славянское, Донецкое направления - команда волонтеров Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда» во главе с Валерием Дубилем передала Волкам Да Винчи, военным 30-й отдельной механизированной бригады, которые стоят на первой линии обороны Купянска, а также военным из других боевых подразделений ВСУ все необходимое. В частности, мощные РЭБы с иммерсионной системой охлаждения, которые спасают жизни, зарядные станции, старлинки, витаминные комплексы и другое, передает УНН.

«На Ореховском направлении Силы обороны отбили две атаки российских военных вблизи Новоданиловки, еще несколько штурмов - на Запорожском участке фронта в районе Новодаровки. Наши защитники нуждаются в поддержке - мы помогаем, как можем», - сказал председатель наблюдательного совета БФ „Надежда“, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.

Он отметил, что с волонтерами оперативно решили ехать с помощью в Запорожье.

«Запорожье постоянно под обстрелами. Есть смерти и тяжелые травмы среди гражданских. Когда мы узнали об очередной трагедии - сразу же выехали в больницы с медицинским грузом и к защитникам области», - добавил он.

Валерий Дубиль подчеркнул, что действия рф - это реальный терроризм, которому нет прощения.

«За эти 2 дня командировки с командой благотворителей мы доставили помощь еще и в больницы Днепра, в частности, им. Продолжаем прилагать все усилия для приближения нашей победы! Я благодарю мою семью и всех партнеров за поддержку - «УкрАвиаКосТех» и Владлена Никитина, EDG group Святослава Нечипоренко и Игоря Кучеренко, «Дойч фарм» и Дмитрия Никитина, Анатолия Шкрибляка, Евгения Довбни, ПК «Пожмашина» и всех, кто бок о бок борется за свободу и независимость Украины. Вместе - к победе», - сказал он.

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