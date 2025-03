13 китайских самолетов и 5 кораблей приблизились к Тайваню

Детали

По словам властей Тайваня, корабли патрулировали в боевой готовности.

По состоянию на утро было замечено 22 китайских самолета — истребители, бомбардировщики, беспилотники и самолеты наблюдения, и 13 из них вошли в зону реагирования Тайваня, сообщило министерство обороны, не предоставив дополнительных подробностей.

Недавно Китай провел учения вокруг Тайваня, что было расценено как гневный ответ после того, как в этом месяце вице-президент Тайваня Уильям Лай был с визитом в Соединенных Штатах. Китай считает демократически управляемый Тайвань частью своей территории.

Китай не объявлял о новых учениях, но часто проводит миссии в районе вокруг острова без предварительного уведомления.

14 PLA aircraft and 5 PLAN vessels around Taiwan were detected by 6 a.m.(UTC+8) today. R.O.C. Armed Forces have monitored the situation and tasked CAP aircraft, Navy vessels, and land-based missile systems to respond these activities. pic.twitter.com/qDzfzOnOmT

— Ministry of National Defense, R.O.C. (@MoNDefense) August 25, 2023