10-летний мальчик утонул в Черниговской области, поиски его 17-летнего брата продолжаются
Киев • УНН
В реке Остер в Черниговской области утонули двое братьев. Тело 10-летнего мальчика подняли на берег, продолжаются поиски 17-летнего.
В Черниговской области утонул 10-летний мальчик, продолжаются поиски его 17-летнего брата, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
В реке Остер в селе Борки Остерской территориальной общины Черниговского района утонули двое братьев.
Тело 10-летнего мальчика было поднято на берег местными жителями.
Для проведения поисковых работ 17-летнего брата привлечены спасатели и лодка.
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