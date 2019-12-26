З’явились укази Зеленського про звільнення глав Закарпатської та Львівської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. На сайті Офісу Президента України з’явились укази про звільнення голів Закарпатської та Львівської обласних державних адміністрацій, передає УНН з посиланням на Укази №956/2019 та №957/2019 від 26 грудня.
"Звільнити Бондаренка Ігоря Самійловича з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - сказано в указі №956/2019.
Указом №957/2019 Президент звільнив Мальського Маркіяна Маркіяновича з посади голови Львівської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.
Як повідомляв УНН, 24 грудня Президент України Володимир Зеленський звільнив голів Львівської та Закарпатської обласної державної адміністрації, які не показали результатів. Це сталося на засіданні Ради розвитку регіонів та громад за участі Президента.