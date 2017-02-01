Зранку з Авдіївки вивезли близько 200 людей - ВЦА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Сьогодні зранку з Авдіївки було евакуйовано близько 200 людей. Про це у ефірі "112 Україна" повідомив заступник голови донецької ВЦА Євген Вілінський, передає УНН.
"Станом на зараз виїхало біля 200 людей. У нас є переліки осіб, які хочуть виїхати, частина з них виїхала вчора своїм транспортом. Ми їм надаємо можливість розміститись на обласних об’єктах, зокрема в Святогірську. Готові місця прийому в Маріуполі, Краматорську, Слов'янську і Костянтинівці.
Також він додав, що масової евакуації немає.
"По-перше, підтримується температура теплоносія і є все ж таки надія, що ми зможемо розпочати відновлювані роботи. Тільки зараз я прочитав у Твіттері пана Хуга від ОБСЄ, що аналогічна проблема зараз на Верхньокальміуській фільтрувальній станції і без тепла може залишитись Донецьк, Ясинувата, частина Макіївки. Я сподіваюсь, що буде прийнято якесь спільне рішення і нам дадуть можливість почати відновлювальні роботи", - наголосив Є.Вілінський.
Нагадаємо, Авдіївку протягом обстанніх днів активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан. У місті проблеми з теплопостачанням, водопостачанням.
Голова Донецької ВЦА П.Жебрівський повідомив, що станом на ранок 1 лютого, вода у місті є, у будинках є газ.
До Авдіївки відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.
Контактна група щодо Донбасу 1 лютого має зібратися на засідання, де очікується обговорення питання Авдіївки.