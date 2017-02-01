Утром из Авдеевки вывезли около 200 человек - ВГА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Сегодня утром из Авдеевки были эвакуированы около 200 человек. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил заместитель председателя донецкой ВГА Евгений Вилинский, передает УНН.
"По состоянию на сейчас выехало около 200 человек. У нас есть списки лиц, которые хотят уехать, часть из них уехала вчера своим транспортом. Мы им предоставляем возможность разместиться на областных объектах, в частности в Святогорске. Готовы места приема в Мариуполе, Краматорске, Славянске и Константиновке.
Также он добавил, что массовой эвакуации нет.
"Во-первых, поддерживается температура теплоносителя и есть все же надежда, что мы сможем начать восстановительные работы. Только сейчас я прочитал в Твиттере господина Хуга от ОБСЕ, что аналогичная проблема сейчас на Верхнекальмиусской фильтровальной станции и без тепла может остаться Донецк, Ясиноватая, часть Макеевки. Я надеюсь, что будет принято какое-то общее решение и нам дадут возможность начать восстановительные работы", - подчеркнул Е.Вилинский.
Напомним, Авдеевку в течение последних дней активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение. В городе проблемы с теплоснабжением, водоснабжением.
Председатель Донецкой ВГА П.Жебривский сообщил, что по состоянию на утро 1 февраля, вода в городе есть, в домах есть газ.
В Авдеевку отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.
Контактная группа по Донбассу 1 февраля должна собраться на заседание, где ожидается обсуждение вопроса Авдеевки.