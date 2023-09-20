“Зоря” — “Гент”: де дивитися матч першого туру Ліги Конференцій, хто фаворит букмекерів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Сьогодні, 21 вересня, луганська «Зоря» зіграє матч першого туру групового етапу Ліги Конференцій УЄФА. Суперником української команди стане бельгійський «Гент», пише УНН.
Суперники “Зорі” по групі
У групі В за дві путівки у плей-офф “Зоря” побореться з “Гентом”, а також “Брейдабліком” (Ісландія) і “Маккабі Т-А” (Ізраїль“).
Стадіон, суддівська бригада, трансляція
Номінально домашню гру “Зоря” проведе у польському Любліні на стадіоні “Арена Люблін”. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Його дасть головний арбітр з Італії Даніеле Кіффі. Обслуговувати матч йому допомагатимуть співвітчизники: судді лініях — Давіде Імперіале, Марко Бресмес, четвертий суддя — Лівіо Марінеллі, арбітр VAR — Паоло Валері.
Пряма трансляція матчу на сервісі MEGOGO.
Хто фаворит букмекерів
Букмекери віддають перевагу бельгійській команді. Ставки на перемогу “Гента” приймаються з коефіцієнтом — 1,47, на нічию — 5,00, на перемогу “Зорі” — 8,20.
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