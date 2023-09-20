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“Зоря” — “Гент”: де дивитися матч першого туру Ліги Конференцій, хто фаворит букмекерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Сьогодні, 21 вересня, луганська «Зоря» зіграє матч першого туру групового етапу Ліги Конференцій УЄФА. Суперником української команди стане бельгійський «Гент», пише УНН.

Суперники “Зорі” по групі

У групі В за дві путівки у плей-офф “Зоря” побореться з “Гентом”, а також “Брейдабліком” (Ісландія) і “Маккабі Т-А” (Ізраїль“).

Стадіон, суддівська бригада, трансляція

Номінально домашню гру “Зоря” проведе у польському Любліні на стадіоні “Арена Люблін”. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Його дасть головний арбітр з Італії Даніеле Кіффі. Обслуговувати матч йому допомагатимуть співвітчизники: судді лініях — Давіде Імперіале, Марко Бресмес, четвертий суддя — Лівіо Марінеллі, арбітр VAR — Паоло Валері.

Пряма трансляція матчу на сервісі MEGOGO.

Хто фаворит букмекерів

Букмекери віддають перевагу бельгійській команді. Ставки на перемогу “Гента” приймаються з коефіцієнтом — 1,47, на нічию — 5,00, на перемогу “Зорі” — 8,20.

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