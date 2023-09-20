"Заря" - "Гент": где смотреть матч первого тура Лиги Конференций, кто фаворит букмекеров

Соперники “Зари” по группе

В группе В за две путевки в плей-офф “Заря” поборется с “Гентом”, а также “Брейдабликом” (Исландия) и “Маккаби Т-А” (Израиль“).

Стадион, судейская бригада, трансляция

Номинально домашнюю игру “Заря” проведет в польском Люблине на стадионе “Арена Люблин”. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Его даст главный арбитр из Италии Даниэле Киффи. Обслуживать матч ему будут помогать соотечественники: судьи линиях — Давиде Империале, Марко Бресмес, четвертый судья — Ливио Маринелли, арбитр VAR — Паоло Валери.

Прямая трансляция матча на сервисе MEGOGO.

Кто фаворит букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение бельгийской команде. Ставки на победу “Гента” принимаются с коэффициентом — 1,47, на ничью — 5,00, на победу “Зари” — 8,20.

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