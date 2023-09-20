"Заря" - "Гент": где смотреть матч первого тура Лиги Конференций, кто фаворит букмекеров
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Сегодня, 21 сентября, луганская «Заря» сыграет матч первого тура группового этапа Лиги Конференций УЕФА. Соперником украинской команды станет бельгийский «Гент», пишет УНН.
Соперники “Зари” по группе
В группе В за две путевки в плей-офф “Заря” поборется с “Гентом”, а также “Брейдабликом” (Исландия) и “Маккаби Т-А” (Израиль“).
Стадион, судейская бригада, трансляция
Номинально домашнюю игру “Заря” проведет в польском Люблине на стадионе “Арена Люблин”. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Его даст главный арбитр из Италии Даниэле Киффи. Обслуживать матч ему будут помогать соотечественники: судьи линиях — Давиде Империале, Марко Бресмес, четвертый судья — Ливио Маринелли, арбитр VAR — Паоло Валери.
Прямая трансляция матча на сервисе MEGOGO.
Кто фаворит букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение бельгийской команде. Ставки на победу “Гента” принимаются с коэффициентом — 1,47, на ничью — 5,00, на победу “Зари” — 8,20.
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