ЗМІ: на акцію за інтеграцію РФ та Білорусі у Мінську - ніхто не прийшов
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Мінську на акцію в підтримку інтеграції Республіки Білорусь з Росією, яка мала відбутися 20 грудня в центрі міста, ніхто не прийшов, пише УНН з посиланням на білоруську редакцію “Радіо Свобода”.
Акція мала розпочатися о 12:00, проте на той час на площі були тільки журналісти декілько видань.
“Радіо Свобода” повідомляє, що ще 11 грудня в Адміністрацію президента республіки було направлено звернення від імені керівників “лівопатріотичних громадських об’єднань Білорусі, які створюють координаційну раду “Єдність”. Автори звернення просили дозволу провести на Жовтневій площі в Мінську акцію на підтримку інтеграції з РФ.
Один з підписантів заявки є організатор акцій “Безсмертний полк” в Мінську Валерій Драко. Він пообіцяв, що сьогодні організатори поширять заяву з поясненням ситуації. Телефоном він повідомив журналісту видання, що акція не відбудеться, тому що організатори нібито не встигли подати заяву до виконкому.
Як зазначав УНН, минулого тижня прем’єри РФ і Білорусі обговорили питання інтеграції та постачання газу.