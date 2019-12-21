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ЗМІ: на акцію за інтеграцію РФ та Білорусі у Мінську - ніхто не прийшов

ЗМІ: на акцію за інтеграцію РФ та Білорусі у Мінську - ніхто не прийшов

Київ • УНН

 • 14821 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Мінську на акцію в підтримку інтеграції Республіки Білорусь з Росією, яка мала відбутися 20 грудня в центрі міста, ніхто не прийшов, пише УНН з посиланням на білоруську редакцію “Радіо Свобода”.

Акція мала розпочатися о 12:00, проте на той час на площі були тільки журналісти декілько видань.

“Радіо Свобода” повідомляє, що ще 11 грудня в Адміністрацію президента республіки було направлено звернення від імені керівників “лівопатріотичних громадських об’єднань Білорусі, які створюють координаційну раду “Єдність”. Автори звернення просили дозволу провести на Жовтневій площі в Мінську акцію на підтримку інтеграції з РФ.

Один з підписантів заявки є організатор акцій “Безсмертний полк” в Мінську Валерій Драко. Він пообіцяв, що сьогодні організатори поширять заяву з поясненням ситуації. Телефоном він повідомив журналісту видання, що акція не відбудеться, тому що організатори нібито не встигли подати заяву до виконкому.

Як зазначав УНН, минулого тижня прем’єри РФ і Білорусі обговорили питання інтеграції та постачання газу.

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