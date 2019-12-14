Прем'єри РФ і Білорусі обговорили питання інтеграції та постачання газу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв провів телефонну розмову з білоруським колегою Сергієм Румасом. Вони обговорили інтеграцію двох держав, повідомляється на сайті російського уряду, передає УНН.
Розмова відбулася за ініціативою Білорусі. У кабміні РФ розповіли, що Медведєв і Румас обговорили практичні аспекти взаємодії Москви і Мінська щодо інтеграції, а також в торгово-економічній сфері. Сторони також обговорили “деякі питання енергодіалогу”, йдеться в повідомленні.
У прес-службі білоруської ради міністрів уточнили, що Медведєв і Румас торкнулися питання щодо постачання газу і нафти на 2020 рік.
Крім цього сторони обговорили графік контактів по лінії урядів, а також хід виконання доручень президентів Росії і Білорусі, які вони дали під час переговорів в Сочі 7 грудня. Прем’єр-міністри також домовилися здзвонитися на наступному тижні після зустрічі робочої групи, яка займатиметься розробкою пропозицій щодо інтеграції.
В середині листопада Медведєв і Румас провели зустріч в підмосковній резиденції російського прем’єра в Горках. Вони обговорювали “дорожні карти” щодо поглиблення інтеграції, зокрема економічної.