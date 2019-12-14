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Премьеры РФ и Беларуси обсудили вопросы интеграции и поставки газа

Премьеры РФ и Беларуси обсудили вопросы интеграции и поставки газа

Киев  •  УНН

 • 13071 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с беларусским коллегой Сергеем Румасом. Они обсудили интеграцию двух государств, сообщается на сайте российского правительства, передает УНН.

Разговор состоялся по инициативе Беларуси. В кабмине РФ рассказали, что Медведев и Румас обсудили практические аспекты взаимодействия Москвы и Минска по интеграции, а также в торгово-экономической сфере. Стороны также обсудили “некоторые вопросы энергодиалога”, говорится в сообщении.

В пресс-службе беларусского совета министров уточнили, что Медведев и Румас затронули вопросы по поставкам газа и нефти на 2020 год.

Кроме этого стороны обсудили график контактов по линии правительств, а также ход выполнения поручений президентов России и Беларуси, которые они дали во время переговоров в Сочи 7 декабря. Премьер-министры также договорились созвониться на следующей неделе после встречи рабочей группы, которая будет заниматься разработкой предложений по интеграции.

В середине ноября Медведев и Румас провели встречу в подмосковной резиденции российского премьера в Горках. Они обсуждали “дорожные карты” по углублению интеграции, в частности экономической.

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