Зідан про поразку від "Шахтаря": такі матчі неповинні повторюватися

“Поганий вечір.Ми поборолися в другому таймі. Гравці роздратовані. Це логічно, адже вони чемпіони. Ми повинні знайти рішення. Це моя робота. Такі матчі неповинні повторюватися”, — коротко прокоментував гру француз.

Півзахисник “Реала” Лука Модріч назвав “гірників” гарною командою та виразив невдоволеність власною грою.

“Ми знали, що „Шахтар“ — хороша команда. Мова про недооцінку не йде. Ми просто погано почали гру, вони забили гол, і ми опустили голови. Після перерви ми виглядали краще, але своєю грою незадоволені. Ми зіграли недостатньо добре. У другому таймі додали, але цього не вистачило. Треба покращувати гру і триматися разом. Важко прийняти цю поразку, але ми повинні рухатися далі”, — підкреслив хорват.

Як повідомляв УНН, “Зоря” за обмеженої кількості оборонців відправилася на гру із “Лестером”.