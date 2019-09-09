Жителі окупованого Криму бойкотували незаконні російські вибори - Чубаров
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. В окупованому Криму більшість жителів дружно бойкотували незаконні так звані вибори місцевих депутатів, проведених РФ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотараського народу Рефат Чубаров, передає УНН.
"Як би не тужилась Москва, більшість жителів тимчасово окупованого Криму дружно бойкотували незаконні вибори місцевих депутатів, проведених російськими окупантами", - написав Чубаров.
За його словами, до виборчих дільниць не прийшли також багато з тих, хто ще 5 років тому відгукнулися на відповідні заклики Меджлісу кримськотатарського народу.
"Панічний настрій членів "виборчкому Республіки Крим" характеризує і сайт вищевказаного "виборчкому", що завис на показниках до 18:00. До цього часу вихід по Криму, згідно з даним сайтом, склав 28,28%", - додав голова Меджлісу.
Затримка на сайті пояснюється місцевими активістами поспішними діями окупантів з внесення цифр, що повинні прикрити оглушливе падіння кількості прихильників Москви на окупованій нею української території, а також врятувати місцевих колаборантів від неминучого покарання.
Нагадаємо, за даними ЦВК Росії та місцевих виборчих комісій, на російських виборах в окупованому Криму "лідирує" правляча партія Росії.