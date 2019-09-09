З'явились перші результати місцевих виборів у Росії та в анексованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. На російських виборах до парламентів Криму і Севастополя лідирує правляча партія Росії “Єдина Росія”, повідомляють російські державні ЗМІ з посиланням на Центральну виборчу комісію Росії та місцеві виборчі комісії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода, Meduza та ТАСС.
Партія “Єдина Росія” на виборах у анексованому Криму набирає 43,77% голосів псля обробки перших 1,08% протоколів. Далі йдуть партії ЛДПР — 21,66%, КПРФ — 9,8%, “Справедлива Росія” — 7,17%, “Комуністи Росії” — 5,18%, Партія пенсіонерів — 3,54%, російська партія “Батьківщина” — 2,29%, “Патріоти Росії” — 0,86%.
Зі слів голови виборчої комісії Севастополя Сергія Даниленка, після підрахунку 5,43% голосів “Єдина Росія” тримає першість із результатом 37,63%.
У Севастополі фіксували низьку явку виборців. Як повідомляв ТАСС станом на 12 годину явка становила лише 12,25%, коли за даними Крим.Реалії на 18 годину міська виборча комісія заявляла про явку в 25%.
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Загальна явка на російських “виборах до парламенту Криму” на 18 вечора склала 28,03%, що на 17% нижче, ніж восени 2014 року.
Нагадаємо, у Росії 8 вересня проходив єдиний день голосування — виборні кампанії різного рівня, в тому числі в окупованому Криму. У свою чергу, українська прокуратура закликала не брати участь у “виборах” в окупованому Криму. Ці, так звані, “вибори”, не визнають, зокрема, у ЄС, Грузії, Латвії, Литві, Польщі, Естонії, та, звичайно, в Україні.
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