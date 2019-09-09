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ЄС не визнає проведення російських “виборів” в анексованому Криму

ЄС не визнає проведення російських “виборів” в анексованому Криму

Київ • УНН

 • 9471 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Представництво Європейського союзу в Україні повідомило, що ЄС не визнає проведені 8 вересня російською владою в Криму і Севастополі вибори депутатів парламентів і місцевих рад. Про це йдеться у відповіді на запит проекту Радіо свобода Крим.Реалії, передає УНН

“Європейський союз не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя Росією. Тому ми не визнаємо проведення місцевих виборів Росією на Кримському півострові, а також місцевих або національних представників, обраних на території, яка є українською”, — сказали в пресслужбі представництва.

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Нагадаємо, у Росії 8 вересня проходив єдиний день голосування — виборні кампанії різного рівня, в тому числі в окупованому Криму. У свою чергу, українська прокуратура закликала не брати участь у “виборах” в окупованому Криму. Ці, так звані, “вибори”, не визнають, зокрема, у Грузії, Латвії, Литві, Польщі, Естонії, та, звичайно, Україні.

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