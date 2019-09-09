ЕС не признает проведения российских "выборов" в аннексированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Представительство Европейского союза в Украине сообщило, что ЕС не признает проведенные 8 сентября российскими властями в Крыму и Севастополе выборы депутатов парламентов и местных советов. Об этом говорится в ответе на запрос проекта Радио свобода Крим.Реалии, передает УНН.
“Европейский союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией. Поэтому мы не признаем проведения местных выборов Россией на Крымском полуострове, а также местных или национальных представителей, избранных на территории, которая является украинской”, — сказали в пресс-службе представительства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России в день выборов задержали правозащитницу, которая помогала пленным украинцам
Напомним, в России 8 сентября проходил единый день голосования — выборные кампании различного уровня, в том числе в оккупированном Крыму. В свою очередь, украинская прокуратура призвала не участвовать в “выборах” в оккупированном Крыму. Эти, так называемые, “выборы”, не признают, в частности, в Грузии, Латвии, Литве, Польше, Эстонии, и, конечно, Украине.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы в РФ: в оккупированном Севастополе рекордно низкая явка