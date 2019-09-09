ЕС не признает проведения российских "выборов" в аннексированном Крыму

“Европейский союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией. Поэтому мы не признаем проведения местных выборов Россией на Крымском полуострове, а также местных или национальных представителей, избранных на территории, которая является украинской”, — сказали в пресс-службе представительства.

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Напомним, в России 8 сентября проходил единый день голосования — выборные кампании различного уровня, в том числе в оккупированном Крыму. В свою очередь, украинская прокуратура призвала не участвовать в “выборах” в оккупированном Крыму. Эти, так называемые, “выборы”, не признают, в частности, в Грузии, Латвии, Литве, Польше, Эстонии, и, конечно, Украине.

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