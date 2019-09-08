У Росії в день виборів затримали правозахисницю, яка допомагала полоненим українцям

КИЇВ. 9 вересня. УНН. В центрі російської столиці, в день проведення міських виборів правоохоронці затримали активістку та правозахисницю Вікторію Івлєву, яка допомогала українським полоненим, коли вони знаходились у російському полоні. Крім Івлєвої було затримано ще багатьох людей у футболках з написами “Волю політв’язням”, повідомляє російська служба Радіо Свобода, інформує УНН.