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У Росії в день виборів затримали правозахисницю, яка допомагала полоненим українцям

У Росії в день виборів затримали правозахисницю, яка допомагала полоненим українцям

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. В центрі російської столиці, в день проведення міських виборів правоохоронці затримали активістку та правозахисницю Вікторію Івлєву, яка допомогала українським полоненим, коли вони знаходились у російському полоні. Крім Івлєвої було затримано ще багатьох людей у футболках з написами “Волю політв’язням”, повідомляє російська служба Радіо Свобода, інформує УНН.

Серед затриманих, окрім Івлєвої, координаторка проєкту “Об’єднані демократи” Тетяна Усманова, учасниця проєкту Pussy Riot Марія Альохіна та начальник передвиборчого штабу студента Вищої школи економіки Єгора Жукова Євген Овчаров.

Раніше УНН повідомляв, що під час виборів у РФ затримано 15 осіб, за листівки про затриманих на мітингах.

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Крім того, російське видання “Новая газета” повідомляє, що кількома годинами раніше на Пушкінській площі столиці Росії поліція затримала сімох людей, які роздавали перхожим листівки з інформацією про політв’язнів. Їх також доставили до відділку поліції Тверського району. За словами одного з поліцейських, причиною затримання стала незаконна агітація у день виборів, хоча на листівках її не було.

За підсумками однієї з акцій, що пройшла 27 липня, Слідчий комітет Росії порушив кримінальні справи про масові заворушення і застосування насильства до поліцейських. У цих справах були заарештовані 16 людей, п’ятеро з них вже засуджені до реальних термінів ув’язнення.

Правозахисники заявляють, що нічого з того, що можна кваліфікувати як “масові заворушення”, в Москві не відбувалося.

Нагадаємо, у Росії сьогодні проходить єдиний день голосування — виборні кампанії різного рівня, в тому числі в окупованому Криму. У свою чергу, українська прокуратура закликала не брати участь у “виборах” в окупованому Криму. Ці, так звані, “вибори”, не визнають, зокрема, у Грузії, Латвії, Литві, Польщі, та, звичайно, Україні.

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