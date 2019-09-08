В России в день выборов задержали правозащитницу, которая помогала пленным украинцам

Среди задержанных, кроме Ивлевой, координатор проекту “Объединенные демократы” Татьяна Усманова, участница проекту Pussy Riot Мария Алехина и начальник предвыборного штаба студента Высшей школы экономики Егора Жукова Евгений Овчаров.

Ранее УНН сообщал, что во время выборов в РФ задержаны 15 человек за листовки о задержанных на митингах.

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Кроме того, российское издание “Новая газета” сообщает, что несколькими часами ранее на Пушкинской площади столицы России полиция задержала семерых человек, раздавали перхожим листовки с информацией о политзаключенных. Их также доставили в отделение полиции Тверского района. По словам одного из полицейских, причиной задержания стало незаконная агитация в день выборов, хотя на открытках ее не было.

По итогам одной из акций, прошедшей 27 июля Следственный комитет России возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применение насилия к полицейским. По этим делам были арестованы 16 человек, пятеро из них уже осуждены к реальным срокам заключения.

Правозащитники заявляют, что ничего из того, что можно квалифицировать как “массовые беспорядки”, в Москве не происходило.

Напомним, в России сегодня проходит единый день голосования — выборные кампании различного уровня, в том числе в оккупированном Крыму. В свою очередь, украинская прокуратура призвала не участвовать в “выборах” в оккупированном Крыму. Эти, так называемые, “выборы”, не признают, в частности, в Грузии, Латвии, Литве, Польше, и, конечно, Украины.

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