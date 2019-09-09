МЗС Естонії приєдналось до країн, що не визнають проведення Росією "виборів" у окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу доєднався до країн, що не визнають проведення виборів в анексованому Росією Криму та Севастополі. Про це він повідомив у своєму мікроблозі у Twitter, інформує УНН.
"Естонія не визнає сьогоднішніх (8 вересня — ред) російських виборів, які відбувались в Криму та Севастополі, які були незаконно анексовані Росією“, — написав міністр.
“Я ще раз підтверджую нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України”, — додав він.
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Нагадаємо, у Росії 8 вересня проходив єдиний день голосування — виборні кампанії різного рівня, в тому числі в окупованому Криму. У свою чергу, українська прокуратура закликала не брати участь у “виборах” в окупованому Криму. Ці, так звані, “вибори”, не визнають, зокрема, у Грузії, Латвії, Литві, Польщі, та, звичайно, Україні.
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