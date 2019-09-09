МИД Эстонии присоединился к странам, которые не признают "выборы" в оккупированом Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу присоединился к странам, не признают проведения выборов в аннексированном Россией Крыму и Севастополе. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
“Эстония не признает сегодняшних (8 сентября — ред) российских выборов, которые проходили в Крыму и Севастополе, которые были незаконно аннексированы Россией”, — написал министр.
“Я еще раз подтверждаю нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины”, — добавил он.
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Напомним, в России 8 сентября проходил единый день голосования — выборные кампании различного уровня, в том числе в оккупированном Крыму. В свою очередь, украинская прокуратура призвала не участвовать в “выборах” в оккупированном Крыму. Эти, так называемые, “выборы”, не признают, в частности, в Грузии, Латвии, Литве, Польше, и, конечно, Украины.
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