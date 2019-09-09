Появились первые результаты местных выборов в России и аннексированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. На российских выборах в парламенты Крыма и Севастополя лидирует правящая партия России “Единая Россия”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центральную избирательную комиссию России, Радио Свобода, Meduza и ТАСС.
Партия “Единая Россия” на выборах в аннексированном Крыму набирает 43,77% голосов псля обработки первых 1,08% протоколов. Далее следуют партии ЛДПР — 21,66%, КПРФ — 9,8%, “Справедливая Россия” — 7,17%, “Коммунисты России” — 5,18%, Партия пенсионеров — 3,54%, партия “Родина” — 2,29%, “Патриоты России” — 0,86%.
По словам председателя избирательной комиссии Севастополя Сергея Даниленко, после подсчета 5,43% голосов “Единая Россия” лидирует с результатом 37,63%.
В Севастополе фиксировали низкую явку избирателей. Как сообщал ТАСС по состоянию на 12:00 явка составила всего 12,25%, когда по данным проекта Радио Свобода Крим.Реалии на 18 часов городская избирательная комиссия заявляла о явке в 25%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы в РФ: полиция задержала 15 человек за листовки о задержанных на митингах
Общая явка на российских “выборах в парламент Крыма” на 18 вечера составила 28,03%, что на 17% ниже, чем осенью 2014 года.
Напомним, в России 8 сентября проходил единый день голосования — выборные кампании различного уровня, в том числе в оккупированном Крыму. В свою очередь, украинская прокуратура призвала не участвовать в “выборах” в оккупированном Крыму. Эти, так называемые, “выборы”, не признают, в частности, в ЕС, Грузии, Латвии, Литве, Польше, Эстонии, и, конечно, в Украине.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы в РФ: в оккупированном Севастополе рекордно низкая явка