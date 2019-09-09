Жители оккупированного Крыма бойкотировали незаконные российские выборы - Чубаров
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В оккупированном Крыму большинство жителей дружно бойкотировали незаконные так называемые выборы местных депутатов, проведенных РФ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Меджлиса кримськотараського народа Рефат Чубаров, передает УНН.
"Как бы ни тужилась Москва, большинство жителей временно оккупированного Крыма дружно бойкотировали незаконные выборы местных депутатов, проведенных российскими оккупантами", - написал Чубаров.
По его словам, на избирательные участки не пришли также многие из тех, кто еще 5 лет назад откликнулись на соответствующие призывы Меджлиса крымскотатарского народа.
"Панический настрой членов "избиркома Республики Крым" характеризует и сайт вышеуказанного "избиркома", зависший на показателях до 18:00. К этому времени выход по Крыму, согласно данному сайту, составил 28,28%", - добавил глава Меджлиса.
Задержка на сайте объясняется местными активистами поспешными действиями оккупантов по внесению цифр, которые должны прикрыть оглушительное падение количества сторонников Москвы на оккупированной ею украинской территории, а также спасти местных коллаборационистов от неминуемого наказания.
Напомним, по данным ЦИК России и местных избирательных комиссий, на российских выборах в оккупированном Крыму "лидирует" правящая партия России.