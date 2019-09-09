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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111630 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122363 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113902 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119896 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125191 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150829 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 150447 просмотра

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5 марта, 15:49 • 194890 просмотра

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Жители оккупированного Крыма бойкотировали незаконные российские выборы - Чубаров

Жители оккупированного Крыма бойкотировали незаконные российские выборы - Чубаров

Киев  •  УНН

 • 22145 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В оккупированном Крыму большинство жителей дружно бойкотировали незаконные так называемые выборы местных депутатов, проведенных РФ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Меджлиса кримськотараського народа Рефат Чубаров, передает УНН.

"Как бы ни тужилась Москва, большинство жителей временно оккупированного Крыма дружно бойкотировали незаконные выборы местных депутатов, проведенных российскими оккупантами", - написал Чубаров.

По его словам, на избирательные участки не пришли также многие из тех, кто еще 5 лет назад откликнулись на соответствующие призывы Меджлиса крымскотатарского народа.

"Панический настрой членов "избиркома Республики Крым" характеризует и сайт вышеуказанного "избиркома", зависший на показателях до 18:00. К этому времени выход по Крыму, согласно данному сайту, составил 28,28%", - добавил глава Меджлиса.

Задержка на сайте объясняется местными активистами поспешными действиями оккупантов по внесению цифр, которые должны прикрыть оглушительное падение количества сторонников Москвы на оккупированной ею украинской территории, а также спасти местных коллаборационистов от неминуемого наказания.

Напомним, по данным ЦИК России и местных избирательных комиссий, на российских выборах в оккупированном Крыму "лидирует" правящая партия России.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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