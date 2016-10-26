Жінка випала з вікна житлового будинку у Львові

ukru
Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив
09:14 • 39255 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

08:00 • 29191 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 37631 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 56601 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 55996 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 77340 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 85904 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 148967 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 208376 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 194297 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4 м/с
65 %
753 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 32708 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

3 квітня, 02:39 • 29538 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

3 квітня, 02:56 • 30619 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 33487 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 42280 перегляди
Публікації

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

09:14 • 39327 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 42898 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 56671 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 507750 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 339414 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Скотт Бессент

Марк Рютте

Андрій Сибіга

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Канада

Реклама
УНН Lite

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

10:16 • 218 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

10:15 • 248 перегляди

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

09:11 • 10125 перегляди

Кіноадаптація "Як приборкати дракона 2" отримала дату релізу

08:47 • 10907 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 132590 перегляди
Актуальне

Forbes

Шахед-136

The New York Times

TikTok

Financial Times

Жінка випала з вікна житлового будинку у Львові

Жінка випала з вікна житлового будинку у Львові

Київ • УНН

 • 11065 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Жінка випала з вікна житлового будинку у Львові. Про це написали очевидці у соцмережі Facebook, повідомляє УНН.

Трагедія сталась по вул. Литвиненка, 14.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Одесі пенсіонерка випала з вікна 8-го поверху

“Випала старша жінка з вікна. На даний момент причини невідомі, поліція інформована. Померла до приїзду поліції і швидкої”, — написали очевидці.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, суддя одного з судів Харкова вистрибнув з вікна багатоповерхівки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НППодії
Bitcoin
$83,489.50
Золото
$3,142.90
Tesla
$280.94
Brent
$71.86
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.20
Ethereum
$1,822.73