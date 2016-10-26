Жінка випала з вікна житлового будинку у Львові
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Жінка випала з вікна житлового будинку у Львові. Про це написали очевидці у соцмережі Facebook, повідомляє УНН.
Трагедія сталась по вул. Литвиненка, 14.
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“Випала старша жінка з вікна. На даний момент причини невідомі, поліція інформована. Померла до приїзду поліції і швидкої”, — написали очевидці.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, суддя одного з судів Харкова вистрибнув з вікна багатоповерхівки.