Зеленський підписав продовження податкових та митних пільг: що передбачається
Київ • УНН
Зеленський підписав закони про продовження податкових та митних пільг до 2025 року. Зміни стосуються імпорту дронів, військового обладнання, автомобільних стандартів та підтримки волонтерів.
Президент України Володимир Зеленський підписав закони, які продовжують податкові та митні пільги на 2025 рік, включаючи імпорт дронів та комплектуючих, повідомив у понеділок народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, пише УНН.
Деталі
Йдеться про законопроєкти про зміни у Податковий №12266 та Митний кодекс №12267.
Документи передбачають:
- Звільнення від митних платежів для складових, які імпортуються для виробництва боєприпасів та снарядів;
- Продовження пільг на ввезення БПЛА, приладів нічного бачення, антидронових рушниць тощо;
- Розширення пільг на складові для всіх безпілотників – наземних, водних, а не тільки БПЛА;
- Відтермінування до 01.01.2027 переходу на екостандарти Євро-6 для ТЗ (а мали б діяти вже з 2025 року);
- Підтримку благодійників і волонтерів:
- можливість неприбутковим організаціям допомагати військовим і їхнім сім’ям без втрати статусу;
- зібрані волонтерами кошти – без ПДФО, якщо передані благодійним фондам;
- пільги для працівників неприбуткових організацій (до 5% від доходу).
- Продовження ПДВ-пільг для українського кіно на час воєнного стану;
- Скасування оцінки для ринку вживаних авто;
- Повна фіскалізація грального бізнесу.
Нагадаємо
Верховна Рада проголосувала про продовження податкових та митних пільг на 2025 рік 17 грудня.