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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Зеленський знову запропонував Путіну особисту зустріч

Зеленський знову запропонував Путіну особисту зустріч

Київ • УНН

 • 31772 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський знову запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітись. Це він сказав на Мюнхенській конференції з безпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на виступ президента.

Деталі

Зокрема, в Зеленського запитали щодо планів президента Росії Володимира Путіна з приводу України.

"Я не знаю, що хоче президент РФ, тому пропоную зустрітися", - відповів голова української держави.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України та Грузії.

Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Тим не менш, Москва чекала і на письмові відповіді, які США і НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" врахування трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.

Занепокоєння посилилося, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися "у будь-який час".

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