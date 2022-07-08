Зеленський відреагував на звістку про жорстоке вбивство колишнього прем'єра Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відреагував на звістку про вбивство колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, пише УНН.
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«Жахлива новина про жорстоке вбивство колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе. Висловлюю свої глибокі співчуття його родині та народу Японії в цей важкий час. Такий жахливий акт насильства не має виправдання», - написав Президент у Twitter.
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Також на новину про загибель політика відреагував Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
«Глибоко засмучений жахливим вбивством Сіндзо Абе, захисника демократії, мого друга та колеги протягом багатьох років. Мої глибокі співчуття його сім'ї, прем'єр-міністру Кісіді і народу партнера НАТО Японії у цей скрутний час», - написав він.
У Європейській службі зовнішніх зв'язків оприлюднили заяву голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, зазначивши, що Європейський Союз засуджує жорстокий напад найрішучішим чином.
«Будучи прем’єр-міністром Японії, який найдовше перебував на посаді, Сіндзо Абе запам’ятають як непохитного союзника в прагненні до миру, демократії та верховенства права в Європі, Індо-Тихоокеанському регіоні та в усьому світі. ЄС і Японія продовжуватимуть працювати пліч-о-пліч для подальшого розвитку цих принципів, які зараз важливіші, ніж будь-коли»,- заявив Боррель.
Вбивство Сіндзо Абе
8 липня лікарі констатували смерть колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе.
В Абе стріляли раніше того ж дня під час виступу в Нарі. Нападника затримано.
67-річний Сіндзо Абе пішов у відставку з посади прем'єра у 2020 році, але залишався впливовою фігурою у правлячій Ліберально-демократичній партії Японії.