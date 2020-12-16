Зеленський в ОП зіграв у пінг-понг на камеру
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський на камеру зіграв у настільний тенніс в будівлі Офісу глави держави. Відео фізкультперерви Президента оприлюднила прессекретар Юлія Мендель, передає УНН.
“Замість анонсу нового інтерв’ю великому іноземному виданню. Президента Володимира Зеленського фотографують в різних форматах. Серед іншого - і під час короткої фізкультперерви”, – написала речниця.
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Як повідомляв УНН, раніше у соцмережах стало вірусним відео з реакцією Президента Володимира Зеленського на гучний звук під час візиту до Маріуполя на Донеччині.
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