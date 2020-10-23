Злякався через гучний звук: у мережі оприлюднили відео з Зеленським у Маріуполі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У соцмережах поширили відео з реакцією Президента Володимира Зеленського на гучний звук під час візиту до Маріуполя на Донеччині, передає УНН.

Інцидент стався під час візиту до льодової арени Mariupol Ice Center.

"Все нормально, все нормально", - зазначив Президент після цього.

При цьому у соцмережах почали жартувати з реакції Зеленського. "Зеленський в Маріуполі трохи злякався", - зазначив, зокрема, користувач Twitter, що поширив відео.

Зеленський в Маріуполі трохи злякався.pic.twitter.com/gwhQUsCdc2

— Віталій Барабаненко (@baraban088) October 22, 2020

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