Злякався через гучний звук: у мережі оприлюднили відео з Зеленським у Маріуполі

Інцидент стався під час візиту до льодової арени Mariupol Ice Center.

"Все нормально, все нормально", - зазначив Президент після цього.

При цьому у соцмережах почали жартувати з реакції Зеленського. "Зеленський в Маріуполі трохи злякався", - зазначив, зокрема, користувач Twitter, що поширив відео.

Зеленський в Маріуполі трохи злякався.pic.twitter.com/gwhQUsCdc2